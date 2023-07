Barbie, è già record: è la miglior prevendita da Avatar: La Via dell'Acqua!

Barbie è sicuramente una delle pellicole più attese entro la fine dell'estate 2023, non solo perché si sta parlando della prima riproposizione live-action dei celebri bambolotti, ma anche perché tutta la campagna marketing ed il cast che compongono il film hanno sicuramente accentuato la curiosità di molti del pubblico.

Questo si è inevitabilmente tradotto in un incredibile numero di persone che si sono volute assicurare un posto il giorno dell'uscita del film, portando alle stelle i numeri delle prevendite, come non se ne vedevano dai tempi dell'ultimo lavoro di James Cameron, Avatar: La Via Dell'Acqua.

Basti pensare che nel Nord America, attualmente, è stato registrato che si prevedono almeno 200.000 spettatori pronti a godersi Barbie di Greta Gerwig a poche ore dal suo rilascio nelle sale. che ricordiamo in Italia essere previsto il prossimo 20 Luglio 2023.

Ovviamente il passaparola per la pellicola si deve anche ad un evento al dir poco inusuale, dal quale il nostro paese è però escluso, ossia il fatto che la pellicola con Margot Robbie e Ryan Gosling uscirà nelle sale di molti paesi lo stesso giorno di Oppenheimer, nuovo nato dalla mente di Christopher Nolan.

Questo fatto ha ovviamente scatenato il web, attraverso meme e numerose iniziative, tra cui molti del pubblico che si preparano appositamente per vedere entrambe le pellicole lo stesso giorno.

In fin dei conti quindi la competizione non può che fare bene alle sale ed agli stessi film, non credete? In attesa di sapere come andranno le cose, ecco il trailer di Barbie. Oltretutto, sapevate che in Oppenheimer non vedremo Hiroshima e Nagasaki?