Barbie, è record: mai un film diretto da una donna ha incassato tanto il primo giorno!

L’enorme successo di Barbie è sotto gli occhi di tutti e sta superando qualsiasi aspettativa, seppure alta, che c’era nei confronti del film di Greta Gerwig. La regista è diventata, infatti, la donna il cui film ha incassato di più nel mercato domestico nel corso del primo giorno di programmazione, di tutta quanta la storia del cinema.

Greta Gerwig ci ha spiegato il significato della battuta finale di Barbie, eppure deve essere complicato anche per lei, nonostante la grande consapevolezza nel suo lavoro, sapere di essere la donna regista con il più grande incasso di sempre nel mercato domestico statunitense nelle prime ventiquattro ore di programmazione.



Con l’incredibile somma di 155 milioni di dollari guadagnati, infatti, il film della filmmaker americana ha superato, seppure di poco, l’esordio di Captain Marvel, co-diretto da Anna Boden e uscito nel 2019.

A livello globale, Barbie rimane, in questa speciale classifica, dietro al film Marvel, che però era arrivato in un mercato pre-pandemico, in cui lo stato di salute dell’industria appariva decisamente più roseo di quanto non sia adesso, se è consentito il gioco di parole.

Altre partenze degne di nota da parte di film con registi donne sono state quelle di Wonder Woman, nel 2017 con 103 milioni di dollari e di Cinquanta Sfumature di Grigio che nei primi quattro giorni era riuscito a raccogliere 93 milioni.

Barbie detiene anche il record per il migliore debutto dell’anno, superando i 146 milioni di Super Mario, che è stato a sua volta un fenomeno cinematografico di pochi mesi fa.

In attesa di capire a che cifre potrà arrivare il film della Gerwig, vi lasciamo alla nostra recensione di Barbie.