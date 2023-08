Dopo Barbie, qual è il prossimo film del Mattel Cinematic Universe?

In attesa di scoprire fin dove arriveranno gli incassi di Barbie, i fan sono curiosi di sapere quali sono gli altri film del Mattel Cinematic Universe attualmente in produzione in casa Warner Bros Discovery.

Come forse saprete, infatti, in queste settimane alla luce del successo stratosferico ottenuto dal film diretto da Greta Gerwig e prodotto e interpretato da Margot Robbie, il New Yorker ha reso noto che Mattel ha ben 45 film in cantiere per il futuro prossimo, dei quali 17 sono già stati annunciati ufficialmente: il più recente è il film su Polly Pocket, che avrà per protagonista la star di Emily in Paris e Mank Lily Collins, ma in questi giorni sono stati anticipati anche i film American Girl e Masters of the Universe, mentre Daniel Kaluuya lavorerà a Bernie, il film sul dinosauro porpora molto noto negli Stati Uniti, e Vin Diesel realizzerà Rock'em Sock'em Robots, celebre giocattolo d'azione per due giocatori progettato da Marvin Glass and Associates e prodotto per la prima volta dalla società di giocattoli Marx nel 1964, divenuto proprietà Mattel dal 2000.

Tra gli altri titoli in sviluppo citiamo anche Magic 8 Ball, Hot Wheels di JJ Abrams, Major Matt Mason, UNO, Wishbone, Matchbox, Thomas and Friends, View Master e Christmas Balloon, tutti progetti basati su proprietà Mattel.

Quali tra questi titoli vi incuriosisce di più? Ditecelo nei commenti.