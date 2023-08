Barbie, un protagonista non ne può più della canzone di Ken! Di chi si tratta?

La canzone I'm Just Ken è diventata virale dopo l'uscita di Barbie, ma non tutti sembrano apprezzare l'impresa canora di Ryan Gosling. Di chi stiamo parlando? Del talentuoso Michael Cera, interprete di Allan e conosciuto per film quali Juno, Youth in Revolt e Magic Magic.

Alla domanda sui gusti musicali del personaggio – influenzato dal periodo storico in cui l'action figure è stata rimossa dal mercato –, così ha risposto l'attore: "È una domanda davvero difficile, perché Allan, in un certo senso, è un personaggio che prende le distanze. Sicuramente non avrebbe più voluto ascoltare quella canzone di Ken, mai più! Non so: cosa avrebbe voluto ascoltare Allan, secondo te?" Ha infine ipotizzato: "Soft rock, forse. È stato interrotto nel 1967, perciò rappresenta una specie di limbo nel quale si ritrova a vivere. Magari c'è Crimson and Clover in loop!", ossia il celebre brano di Tommy James e Shondells.

Chi ha visto il film sa bene quanto Allan occupi una posizione peculiare: in grado di provare empatia per le Barbe e criticare l'operato dei Ken, ma, al contempo, incapace di scegliere quale ideologia sposare del tutto, diventa un personaggio centrale nell'indirizzare il destino di Barbieland.

Molti spettatori l'hanno trovato superfluo, altri ancora avrebbero sperato in un ruolo maggiore; altri ancora, invece, credono che il ruolo sia perfetto nella propria subalternità – una subalternità non certo fisica o psicologica, ma soltanto di minutaggio su schermo. A proposito, sapevate che Michael Cera non è entrato nella chat di gruppo di Barbie? Il motivo è semplicissimo!

Barbie è al cinema dal 21 luglio 2023.