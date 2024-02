Barbie, il produttore ha svelato le origini di I'm Just Ken!

I'm Just Ken è tra i brani più virali della colonna sonora di Barbie di Greta Gerwig: il lamento del Ken di Ryan Gosling, confinato come "fidanzato di Barbie e niente più" ha conquistato persino un Critics Choice Awards. Ma cosa c'è dietro questo incredibile successo?

A rivelarlo è il compositore di Barbie Mark Ronson: l'idea di un brano dedicato esclusivamente a Ken gli è venuta mentre si trovava in giro, e dopo aver buttato giù le prime parole (e prestato inizialmente la propria voce) si è riunito con il suo partner per sviluppare la canzone: "Stavo camminando per strada. Di solito non scrivo testi - ha raccontato Ronson a Jimmy Fallon al The Tonight Show - e penso perlopiù alla composizione ma avevo quella battuta in testa 'I'm just Ken, anywhere else I'd be a ten'. Così ho pensato come Ken fosse così attraente e malgrado tutto non riuscisse a ottenere ciò di cui ha bisogno nella vita, che è l'amore. Quindi, ho proseguito con il testo, sono andato al piano e ho pensato alcuni accordi".

La "triste" storia di Ken ha conquistato i compositori e l'interpretazione di Ryan Gosling ha fatto il resto: ma Barbie non sarà l'unica volta che vedremo l'attore intonare il suo dolore verso la bambola di Margot Robbie. Ryan Gosling si esibirà con I'm Just Ken agli Oscar 2024 dove il film diretto da Greta Gerwig vanta ben otto candidature. Al momento, la stagione dei premi non è andata come Warner Bros. aveva sperato nonostante il record al botteghino che ha consacrato la pellicola sulla bambola Mattel come miglior incasso del 2023. Oltre le statuette, la speranza di Margot Robbie è che Barbie venga ricordato per decenni: riuscirà Barbie ad entrare nella storia del cinema oltre gli incassi?