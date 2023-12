Barbie, un produttore di Oppenheimer chiese a Margot Robbie di far slittare il film

I due blockbuster dell'estate, Barbie e Oppenheimer, si sono sfidati al botteghino USA il 21 luglio scorso: una sfida che Christoper Nolan ha già affrontato più volte e che non ha mai preoccupato troppo gli studios. O forse sì.

Pare infatti che uno dei produttori di Oppenheimer abbia chiesto proprio a Margot Robbie che in Barbie veste i doppi panni di protagonista e produttrice di posticipare la data di rilascio del film dedicato alla famosa bambola Mattel: "Mi ha detto, 'Penso che voi ragazzi dovreste spostare l'uscita di Barbie' - racconta Robbie in un video di Actors on Actors di Variety - e io ho pensato: 'Non sposteremo il nostro appuntamento, se hai paura di scontrarti con noi, allora sposta tu l'uscita del film'".

La discussione tra produttori è andata per le lunghe, con molta tensione nell'aria: "Lui ha risposto che non avrebbe spostato l'uscita di Oppenheimer - continua la star di Barbie - 'Penso solo che sarebbe meglio per te posticipare ' ha detto lui e io ho pensato: ' No, non ci muoviamo'".

Considerato che i film sono arrivati nelle sale simultaneamente, sappiamo già che la conversazione non ha avuto l'esito sperato dal produttore di Oppenheimer: lo "scontro" al box office, è stato avvincente e ha decretato un'incredibile stagione estiva cinematografica e portato alla nascita del fenomeno pop Barbenheimer che diventerà persino un vero film!

Adesso entrambi i film sono in corsa per gli Academy e già si parla di un record per Oppenheimer agli Oscar 2024!