Barbie, le prime reazioni al film di Greta Gerwig con Margot Robbie!

"Non posso andarmene ufficialmente da Twitter senza dire che Barbie è attualmente il mio film preferito dell'anno. Greta Gerwig in qualche modo ha superato le mie aspettative. Affronta gli aspetti positivi e negativi di Barbie in maniera così bella. Date a Ryan Gosling una nomination all'Oscar, sono serio!" si legge in un tweet. "Barbie, diretto da Greta Gerwig, è una versione rinfrescante e stimolante della storia dell'iconica bambola. Gerwig, nota per il suo approccio unico e artistico alla regia, porta il suo stile inconfondibile in questo film reinventato di Barbie, offrendo una narrazione stimolante" scrive un altro follower. In calce alla news potete trovare altri commenti su Barbie . Non perdetevi anche il trailer di Barbie , diretto da Greta Gerwig. Nel film Barbie (Robbie), che vive a Barbie Land, viene cacciata dal paese perché non è una bambola dall'aspetto perfetto. Senza un posto dove andare, parte per il mondo degli esseri umani alla ricerca della vera felicità. Nel cast anche Ryan Gosling nel ruolo di Ken . Secondo quanto dichiarato da Greta Gerwig, Barbie è un film anarchico e folle , proprio com'era nelle intenzioni.

#Barbie REVIEW: Heartfelt & hilarious! Margot Robbie’s crown jewel performance (Oscars here we come). It’s super fun, endearing & magical with a 3rd act that’ll beach you off. This isn’t just another comedy, it’s Greta Gerwig’s BEST movie ever!! A fitting end setting what’s next pic.twitter.com/qXPM8gSiqs — Atom (@theatomreview) July 10, 2023

#Barbie FLOORED ME! Rosa von Praunheim meets Brian DePalma in this devilishly hilarious anti-system film. Highly stylized, Margot Robbie is a STAR but Ryan Gosling steals the show with a monologue near the end reminiscent of Jean-Pierre Léaud's La Chinoise speeches. MUST SEE! pic.twitter.com/BNtjGuPQr6 — Chloe 🦋 (@crybabywalker9) July 10, 2023

#Barbie caught me off guard & I mean that in the best way possible. It’s funny, bombastic, & very smart. Greta Gerwig aims for the fences & hits a home-run. Margot Robbie’s performance is great & @RyanGosling & @SimuLiu are pure entertainment! The whole cast is brilliant! pic.twitter.com/oXH965aUIF — Joseph Deckelmeier (@joedeckelmeier) July 10, 2023