Barbie, presentata una nuova clip esclusiva al CinemaCon di Las Vegas!

Mentre l'uscita di Barbie si avvicina sempre di più, Greta Gerwig ha presentato al CinemaCon, insieme a Margot Robbie e Ryan Gosling, alcune clip estese del film in uscita che sono riuscite a chiarire meglio cosa parlerà il film e in che modo sfrutterà il fatato mondo di Barbie per raccontare una storia.

Come prodotto di punta della Warner dei prossimi mesi, ovviamente, la presentazione del film è stata accolta in grandissimo stile al CinemaCon, con uno spazio dedicato. La Gerwig, insieme ai due protagonisti, ha mostrato una nuova clip nel quale vediamo Barbie e Ken confrontarsi cercare di entrare nel mondo reale e, allo stesso tempo, confrontarsi con il proprio universo. Margot Robbie e Ryan Gosling hanno parlato di come sia stato gratificante lavorare con la Gerwig e di come Ken sia un personaggio "mortalmente serio, senza senso dell'umorismo" chiarendo che, forse, è proprio questo a renderlo divertente.

Di recente la Robbie ha ammesso quanto fosse convinta che Barbie non sarebbe mai stato realizzato poichè troppo bello e irrealizzabile per uno studio cinematografico. Durante la presentazione al CinemaCon è stata mostrata una clip nella quale si vede la protagonista vivere la sua vita migliore insieme a Ken e ai suoi amici in un mondo apparentemente perfetto. Questo inizia a sgretolarsi con imperfezioni come pane tostato bruciato, acqua del mare fredda o interventi della polizia. Barbie va alla ricerca della "strana Barbie" (interpretata dalla star dell'SNL Kate McKinnon) che l'accoglie con un enigmatico "Puoi tornare alla tua vita normale o puoi conoscere la verità sull'universo".

All'inizio di aprile si parlava del fatto che Barbie avrebbe potuto avere delle riprese aggiuntive a Los Angeles per sistemare alcuni dettagli. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!