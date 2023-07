Barbie, fin dove possono arrivare gli incassi del film?

L'esordio al botteghino di Barbie prometteva già molto bene, e dopo solamente qualche giorno sono state raggiunte delle cifre esorbitanti. Fino a dove riuscirà ad arrivare il film di Greta Gerwig?

È innegabile: negli ultimi mesi il marketing per il nuovo film con Margot Robbie ha destato una curiosità frenetica in tutto il mondo. Questa si è naturalmente poi riflettuta sul successivo botteghino. Con due milioni di euro in Italia e 20 in America, il film ormai punta alle stelle. Pensate che nel primo weekend si è arrivati addirittura a 155 milioni di dollari, un successone se si pensa ad una produzione totale di 'soli' 145 milioni di dollari.

Ora, stime precise non ce ne sono. Ma visto il grandissimo hype intorno al film, e ai numerosi record battuti dal medesimo, non ci sorprenderebbe se riuscisse a superare il miliardo. Un miliardo... miliardo...nessun miliardo...due miliardi...? Impossibile saperlo ora. Non ci resta che aspettare ulteriori aggiornamenti sul botteghino.

Secondo voi a quanto arriveranno gli incassi del film? Pensate che il miliardo sia una cifra troppo ambiziosa? Ma soprattutto: siete andati a vedere Barbie? Cosa ne pensate? Lasciateci un commento per farcelo sapere! Per chi se la fosse persa, vi rimandiamo alla nostra recensione di Barbie.