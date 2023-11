Barbie posa con Barbie: Margot Robbie e Dua Lipa splendide per Variety

La star di Barbie Margot Robbie e la co-star Dua Lipa hanno partecipato all'evento Power of Women di Lifetime. La cantante è salita sul palco per consegnare il premio di produttore dell'anno a LuckyChap Entertainment, coloro che hanno tessuto le fila di lungometraggi come Barbie, Una donna promettente e la miniserie Maid.

"Dal 2014, LuckyChap sostiene le registe donne. Questa missione fa parte dell'etica dell'azienda, celebrare le narratrici e i personaggi femminili forti, ma se parli con Margot [Robbie], Tom [Ackerley] e Josey [McNamara] ti diranno che sono semplicemente ottimi affari" ha dichiarato Dua Lipa. Le due star hanno posato insieme sul red carpet in un video per Variety.



La casa di produzione è stata fondata proprio da Margot Robbie insieme al marito Tom Ackerley e a Josey McNamara:"In quanto cineasti, il team di LuckyChap guida con umorismo, empatia e cuore ogni fase del percorso. Sono coinvolti in ogni aspetto dei loro progetti: dalla creazione di ambienti pratici e coinvolgenti sul set, che nel film è diventato location di una festa da ballo davvero epica, ai momenti commoventi in cui il pubblico di tutto il mondo è stato sfidato con l'idea di chiedere che cosa significhi essere umani".



Dua Lipa ha definito i membri di LuckyChap Entertainment dei visionari per aver creduto nel successo del film diretto da Greta Gerwig; recuperate la nostra recensione di Barbie, uno dei film più apprezzati del 2023.



Nonostante fosse afona, il messaggio di Margot Robbie all'evento è stato letto da Tom Ackerley e Josey McNamara:"Sono io, Margot Robbie, a scrivere questo. Devo dire che l'unica cosa che amo di più del vedere le donne sostenere le donne è vedere gli uomini sostenere le donne. Negli ultimi dieci anni ho osservato come questi due ragazzi hanno dedicato la loro carriera a sostenere le donne in questo settore e niente potrebbe portarmi ad amare di più".



Scoprite tutta la magia di Dua Lipa nel suo nuovo singolo, Houdini.