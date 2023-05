Barbie, il personaggio di Margot Robbie diventa un anime nella splendida fan art

Dopo che Resident Evil 4 è diventato un anime in stile Heidi, stavolta è il turno di Barbie: il celebre personaggio, a breve al cinema della nuova pellicola di Greta Gerwig, è stato magicamente ricreato in una fan art dall'utente Instagram @seiorai.

L'immagine mostra il personaggio in due differenti contesti: nel primo, è all'interno dell'iconico logo Mattel; nel secondo, invece, a fare da sfondo vi è un cielo terso con tanto di petali di ciliegio. A terminare la rassegna vi è un primo piano sul suo volto, perfetto per evidenziarne i grandi occhi azzurri.

"Quale versione ti piace di più?" scrive come l'artista descrizione del post. "Ho visto i selfie di Barbie e volevo davvero disegnarlo nel mio stile, una specie di DTIYS", ossia Draw This In Your Style. "Così ho realizzato questo disegno in fretta mentre lavoravo a un progetto molto più grande". Inoltre, nel suo profilo figurano anche la Principessa Zelda, Peach, Kiri di Avatar 2, Mercoledì e altri celebri personaggi.

Diretto da Greta Gerwig (regista di Nights and Weekends, Lady Bird e Piccole donne), Barbie è il primo adattamento cinematografico live action dei famosissimi giocattoli Mattel. La storia parla di Barbie, appunto, la quale, dopo essere stata allontanata da Barbie Land in quanto considerata "imperfetta", inizia una nuova avventura alla ricerca dell'equilibrio interiore. Nel cast figurano Margot Robbie nel ruolo della protagonista, Ryan Gosling (Ken), America Ferrara (Gloria) e altri celebri attori.

Il film debutterà al cinema il 20 luglio 2023. Incredibile a dirsi, Greta Gerwig scrisse una poesia per favorire la realizzazione di Barbie.