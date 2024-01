Barbie, perché la sceneggiatura è non originale? Facciamo chiarezza

Barbie è destinato a far discutere almeno fino ai prossimi Oscar: il film con Margot Robbie e Ryan Gosling ha cominciato a far parlare di sé ancor prima della sua uscita in sala e non sembra avere intenzione di smettere, coadiuvato in queste ore da una decisione dell'Academy che ha immediatamente generato un po' di polemiche.

Barbie è stata infatti inserita nella lista dei papabili all'Oscar per la Miglior sceneggiatura non originale, scelta che ha subito scatenato l'ira di chi, come un furioso Judd Apatow, non sembra riuscire a capirne la logica: ma quali sono state le motivazioni degli organizzatori degli Academy Awards?

La questione è presto risolta: il film di Greta Gerwig, infatti, non può essere ritenuto completamente originale in quanto basato su personaggi già esistenti la cui proprietà intellettuale appartiene ovviamente a Mattel. Una motivazione c'è, insomma, ed è anche abbastanza chiara, per quanto la cosa continui a perplimere un bel po' di addetti ai lavori.

La storia di Barbie è infatti stata scritta ex-novo e non è basata su materiale già esistente, che si tratti di libri o quant'altro: ciò, però, non è condizione sufficiente a considerare la sceneggiatura scritta da Gerwig e Baumbach come completamente originale, almeno stando al parere dell'Academy. Siete d'accordo? Fatecelo sapere nei commenti!