Barbie, perché Ryan Gosling ha deciso di fare Ken?

A volte le connessioni del destino sono imperscrutabili. Ci sono momenti in cui una persona sente la chiamata e non può ignorarla: è successo a Ryan Gosling quando ha deciso di interpretare Ken in Barbie. Ma come mai lo ha fatto?

L'ha raccontato proprio lui in un'intervista al Tonight Show con Jimmy Fallon, spiegando la concatenazione di cause che l'ha portato a essere Ken in Barbie. Partiamo con il fatto che è stata la stessa regista e sceneggiatrice del film, Greta Gerwig, a offrirgli il ruolo.

Ryan Gosling ha infatti detto che aveva ricevuto una chiamata da Gerwig proprio per poter interpretare Ken, ma tra i tantissimi impegni che aveva non era sicuro che fosse il ruolo adatto per lui, o che avesse il tempo per dedicarsi così tanto a un progetto che si è poi rivelato davvero enorme, soprattutto per il clamore mediatico che ha suscitato. E forse perché la Mattel vuole fare il suo universo dopo Barbie.

Comunque, dopo aver sentito Greta Gerwig, Ryan Gosling è andato in giardino dove stavano giocando le sue due figlie, e quasi come fosse la mano del destino ha visto una bambola di Ken a faccia in giù nel fango accanto a un limone schiacciato. A quel punto ha capito che non poteva più tirarsi indietro e che la storia di Barbie andava raccontata, e doveva essere lui il volto di Ken.

Ryan Gosling allora ha scattato una foto della bambola nel fango e l'ha mandata a Greta Gerwig dicendole: "Sarò io il tuo Ken". Perché secondo lui doveva rendere giustizia a quel povero Ken riverso nel fango che le sue figlie avevano ingiustamente maltrattato.

Gosling ha decisamente scherzato sulla cosa e non si è preso sul serio, eppure anche da questi piccoli dettagli del destino è nata la sua performance come Ken in Barbie.

E voi la sapevate questa? Vi è piaciuto Ryan Gosling in Barbie? Sapete qual è la Barbie più costosa al mondo? Diteci tutto nei commenti qua sotto!