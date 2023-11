Barbie, perché Greta Gerwig paragona la sua regia al furto di un'auto?

Dopo il travolgente successo estivo di Barbie, la regista Greta Gerwig guarda a ciò che ha conquistato lavorando al film con grande orgoglio. Intervistata da Vanity Fair, Gerwig ha approfondito alcuni aspetti del lavoro svolto dietro la macchina da presa per il film con protagonisti Margot Robbie e Ryan Gosling.

"Onestamente, fin dall'inizio non c'era altro che paura. Hai a che fare con un argomento che è già così pieno di opinioni. Ma il trucco è dire 'Bene, invece di cercare di aggirarlo in punta di piedi e se ci mettessimo semplicemente dentro?'. E l'intera iniziativa era del tipo 'Guidala come se l'avessi rubata'. Vai, vai, vai. Non dirglielo, non dirgli dove stiamo andando" ha spiegato Gerwig, riferendosi all'ambiente circostante con il quale è entrata in contatto per realizzare il film.



Nonostante gli 1,4 miliardi di dollari d'incasso, l'approccio con lo studio non è stato dei più semplici:"Sapevi che hanno provato a tagliare Somewhere Over the Rainbow? Pensavano che rallentasse tutto e fosse noioso e alla gente non sarebbe piaciuto" ha ribadito Gerwig sulla canzone che volevano tagliare nel film; proprio ieri Barbie ha fatto strage di nomination ai Grammy.



I produttori volevano tagliare parecchie cose e alla fine Greta Gerwig ha dichiarato ironicamente:"Oppure potremmo tagliare l'intero film, potremmo semplicemente tagliare il film, non dobbiamo farlo".



Greta Gerwig ha sottolineato anche come funziona a Hollywood, un luogo e un'industria dalla quale è particolarmente distante vivendo a New York:"Posso usare il sistema dello studio ma non devo viverci. E sono consapevole di non essere troppo attaccata a ciò che Hollywood considera un'idea buona o un'idea cattiva, perché non voglio sapere se la mia idea è ridicola. E quando vivi a Los Angeles conosci tutti. Tutti conoscono gli avvocati degli altri. Spesso non so chi sia la persona più potente nella stanza". Alla fine Greta Gerwig è riuscita a concludere il film che avrebbe voluto fare nonostante le insistenze della produzione.



Recuperate la nostra recensione di Barbie, il film che ha caratterizzato il mondo del cinema nel 2023.