Barbie, perfino il Parlamento UK rende omaggio al film con Margot Robbie

Barbie ha infranto tutti i record del 2023: il blockbuster di Greta Gerwig ha portato sul grande schermo Barbie stereotipo i cui dubbi iniziano a insinuarsi in lei quando si allontana dalla perfezione tipica delle bambole. Per Margot Robbie, Barbie si è trattato di un ruolo diverso dagli altri ma elogiato persino dal parlamento britannico!

Il ministro alla Cultura Lucy Frazer ha reso omaggio al film sulla mitica bambola Mattel durante un ricevimento parlamentare in collaborazione con Warner Bros. Discovery. L'evento ha permesso al parlamento britannico di ringraziare gli studios per la forte collaborazione nella produzione di serie TV, pellicole cinematografiche e videogames. Ma non solo perché durante la serata Frazer ha persino "rivendicato Barbie": "Prima di essere esportato in tutti gli angoli del mondo e diventare il film con maggiore incasso del 2023 - ha detto Frazer - Barbie è stata realizzato e registrato nell’Hertfordshire, non a Hollywood. Più aziende come la Warner Bros hanno successo, più altre aziende vogliono poter avere produzioni 'Made in Britain'". L'obiettivo del ministero della Cultura britannico è quello di rafforzare la collaborazione con altri studios ed espandere sempre più franchise del Regno Unito.

Il discorso del ministro della Cultura non può che confermare la Barbie-mania che continua ad espandersi nel mercato della cultura pop: ma sapevate che Sharon Stone propose un suo film su Barbie negli anni '90?