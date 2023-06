Barbie, meno opzioni per i costumi di Ryan Gosling:'A nessuno importa di Ken'

La costumista di Barbie, Jacqueline Durran, è stata intervistata da Vogue UK e ha parlato degli outfit dei due protagonisti, Barbie e IsKen e della differenza di quantità per quanto concerne i look di Ken, il personaggio interpretato nel film da Ryan Gosling. Durran ha spiegato il motivo del guardaroba più scarno di Ken.

"A nessuno importa di Ken, tutti vogliono solo giocare con Barbie. Sta bene con Barbie, e cambia anche lui ma ha molte, molte meno opzioni di vestiti" ha dichiarato la costumista.



Per quanto riguarda i suoi look, Durran ha spiegato che l'ispirazione proveniva dall'abbigliamento sportivo retrò degli anni '80:"L'abbigliamento sportivo retrò è un settore in cui abbiamo fatto molti acquisti per Ken. È sportivo, questo è il suo dettaglio principale. Avevamo acquirenti in America che andavano dai rivenditori e importavano per noi perché ne avevamo così tanto bisogno".



Ryan Gosling aveva già affrontato ironicamente l'argomento Ken, personaggio in ombra rispetto a Barbie:"Se vi fosse mai importato di Ken sapreste che a nessuno importava di Ken. Quindi, la vostra ipocrisia è smascherata, ecco perché bisogna raccontare la sua storia". Sul nostro sito potete recuperare il trailer di Barbie, in attesa dell'uscita del film nelle sale.



Barbie comprende nel cast Margot Robbie, Ryan Gosling, Issa Rae, Alexandra Shipp, Emma Mackey, Ana Cruz Kayne, Ritu Arya, Dua Lipa e Michael Cera.



Ncuti Gatwa è entusiasta di Barbie e del lavoro svolto sul set di Greta Gerwig.