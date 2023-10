Altro che Barbie/Oppenheimer: la sfida del secolo al box office sarà Avatar 3 vs SpongeBob

Gli scioperi di Hollywood hanno causato diversi slittamenti nel calendario uscite, e dopo il rinvio di Spongebob: Search for Squarepants si è venuta a creare una della sfide al box office più curiose di sempre, quella contro Avatar 3 di James Cameron.

Il nuovo film di SpongeBob, infatti, era inizialmente previsto per il 23 maggio 2025, ma per via dei tanti ritardi accumulati nelle produzioni hollywoodiane a causa degli scioperi del sindacato degli sceneggiatori WGA prima e del sindacato degli attori SAG poi, il film è stato rinviato al 19 dicembre 2025, lo stesso giorno di uscita di Avatar 3: curiosamente, si prevede che il prossimo film della saga di Avatar lascerà i sensazionali fondali oceanici di Pandora - che invece hanno ospitato gran parte della trama di Avatar: La via dell'acqua, il secondo capitolo - per avventurarsi in altre regioni del pianeta, lasciando dunque il controllo dell'elemento dell'acqua a Spongebob.

Tuttavia è improbabile che si ripeterà la grande sfida box office cui abbiamo assistito nel 2023 con Barbie e Oppenheimer: alla fine della rispettiva corsa nelle sale, i film diretti da Greta Gerwig e Christopher Nolan hanno incassato le enormi cifre di 1,4 miliardi di dollari e 950 milioni di dollari, procedendo a braccetto verso nuovi record al botteghino, mentre storicamente i film di James Cameron hanno la tendenza di monopolizzare l'attenzione del pubblico. Con tutto il rispetto verso il franchise di Spongebob, le prime due uscite della saga di Avatar sono attualmente il primo e il terzo film con il maggior incasso nella storia del cinema, e la povera spugna gialla rischierà di avere vita dura al box office.

