Barbie e Oppenheimer hanno salvato il cinema? Il parere di Martin Scorsese

Nel corso di una recente intervista promozionale in vista dell'uscita del suo nuovo film Killers of the Flower Moon, il regista Martin Scorsese ha discusso del fenomeno cinematografico noto come Barbenheimer e di come i film Barbie e Oppenheimer siano riusciti a 'salvare il cinema'.

"Penso che la combinazione tra Oppenheimer e Barbie sia stata qualcosa di speciale" ha dichiarato l'autore di Taxi Driver e Quei bravi ragazzi ai microfoni di Hindustan Time. "Per lo meno è sembrata, e odio quella definizione, 'la tempesta perfetta'. È arrivata al momento giusto. E la cosa più importante è che la gente è andata a vedere entrambi i film al cinema. E penso che sia meraviglioso."

Il regista ha continuato: "Non ho ancora visto nessuno dei due film, ma adoro il lavoro di Chris Nolan in generale. E Margot Robbie, devo dire, ha iniziato con me da The Wolf of Wall Street. Rodrigo Prieto, il mio direttore della fotografia, dopo aver terminato Killers of the Flower Moon, è andato a girare Barbie. Quindi è un po' tutto in famiglia quel film per me! Ma penso che sia stata una bella trovata farli uscire in contemporanea: voglio dire, da una parte un mondo di puro intrattenimento con tutti quei colori vivaci, e dall'altra un film di tale severità e forza, praticamente incentrato sul pericolo della fine per la nostra civiltà. Non puoi avere due film così opposti da far uscire insieme."

