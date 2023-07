Barbie o Oppenheimer? Questo quiz vi dice quale dei due film per voi!

Barbie e Oppenheimer sono i blockbuster dell'estate: dal mondo rosa della bambola Mattel a quello polveroso della Seconda guerra mondiale, ciò che è certo è che il pubblico dovrà fare una scelta il 21 luglio quando entrambi i film arriveranno negli USA al cinema e decidere quale guardare per primo.

Per il cast di Barbie, infatti, non c'è nulla da temere circa la presunta "rivalità" tra i due film: Greta Gerwig è certa che i fan vedranno sia Barbie che Oppenheimer, considerato che le due pellicole trattano tematiche troppo distanti per parlare di uno scontro vero e proprio. Ma non dimentichiamo che Barbie di Gerwig e Oppenheimer di Christoper Nolan sono tra i film più attesi dell'estate: ma tra i due sfidanti chi la spunterà al botteghino tra Barbie e Oppenheimer?

Ma ai fan, dei numeri al box office poco importa, perché la scelta tra i due film come è stata spesso ironizzata dalla copiosa produzione di meme sul web non è altro che un bivio tra due personalità: e un quiz di Buzzfeed che trovate nel link in basso può rivelarvi quale film è più "adatto" a voi! Provare per credere!

Questo bivio emotivo, a ogni modo, non interesserà il pubblico italiano in quanto l'uscita del biopic con Cillian Murphy è prevista per agosto, con un mese di ritardo rispetto al resto del mondo.