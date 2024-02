Barbie e Oppenheimer premiati per le migliori colonne sonore, ma Ryan Gosling è sconfitto

La sfida tra Barbie e Oppenheimer è proseguita anche ai Society of Composers and Lyricists Awards 2024, quando Billie Eilish e suo fratello Finneas hanno portato a casa il premio per la migliore canzone originale e Ludwig Göransson quello per la miglior colonna sonora.

Il duo di musicisti di Barbie ha vinto il premio per il loro brano di successo di Barbie “What Was I Made For”, meno di due settimane dopo aver vinto un Grammy per la stessa canzone, che è anche nominata all'Oscar contro un altro brano di Barbie, il popolare "I'm Just Ken" di Ryan Gosling, uscito sconfitto insieme a "The Fire Inside" di Flamin' Hot, "All About Me" di The L Word: Generation Q e "Peaches" di Super Mario Bros. Movie.

Olivia Rodrigo e il produttore musicale Dan Nigro hanno portato a casa il premio per la migliore canzone originale per un film drammatico per la sua virale "Can't Catch Me Now" tratta da The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes, mentre il compositore di Oppenheimer Ludwig Göransson ha portato a casa la migliore colonna sonora originale per un film in studio, che arriva sulla scia delle vittorie ai Golden Globe e ai Grammy. Goransson è anche nominato agli Oscar 2024, una delle tante categorie in cui il film di Nola è favorito. il mese prossimo.

Oltre ai premi competitivi, da segnalare anche che la società ha premiato Robbie Robertson e Martin Scorsese con il premio Spirit of Collaboration, inteso a riconoscere le migliori collaborazioni tra compositore e regista: in precedenza, i due autori avevano lavorato a Raging Bull, Shutter Island, The Wolf of Wall Street, Silence e The Irishman.

