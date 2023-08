Barbie, Oppenheimer e la migliore settimana di sempre per i cinema di Vue

La catena di cinema internazionale Vue ha dichiarato di aver registrato la migliore settimana di sempre per le sue sale, grazie all'uscita di "Barbie" e "Oppenheimer".

E forse c'era da aspettarselo, visto che il film di Greta Gerwig ha soddisfatto oltre le aspettative, come abbiamo detto nella recensione di Barbie, mentre "Oppenheimer", ennesima fatica di quel genio perfezionista di Cristopher Nolan ha fornito la meraviglia promessa, con un Cillian Murphy sempre più a suo agio nei ruoli da protagonista. Nessuno dei due film ha rosicchiato fette di pubblico all'altro, anzi, insieme hanno portato ad un record senza precedenti per la catena di sale cinematografiche Vue, che ha una rete di 200 siti in tutto il mondo e quasi 2000 schermi). L'affluenza è stata superiore del 40% in tutti i paesi europei in cui Vue è presente, anche se non è ancora stato rilevato il numero reale dei biglietti staccati.

La Chief Operating Officer di Vue International, Claire Arksey ha commentato così i record:

"Vue International, il più grande operatore europeo del comparto cinematografico, ha ottenuto la migliore settimana di sempre grazie alle uscite di "Barbie" e "Oppenheimer". Questa settimana ha sancito il record del superamento del 40% di presenze in tutti i mercati europei in cui operiamo".

Prosegue la Arksey:

"I film arrivano in un momento di particolare difficoltà per il mercato internazionale e si sono rivelati davvero un elisir per le sale di tutto il mondo. Vue spera che questo trend continui per tutta l'estate."

La Chief Operating Officer ha parlato anche delle prossime uscite:

"Ci aspetta ancora molto altro. Non vediamo l'ora di vedere gli utenti continuare a godere della magia del grande schermo, grazie all'uscita di titoli come Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayher, Meg 2: The Trench, Napoleon e The Hunger Games: The Ballad Of Songbirds And Snakes".

Dopo la pandemia che ha messo in ginocchio le sale cinematografiche tutte queste prossime grandi produzioni, partite con il botto con "Barbie" e "Oppenheimer", promettono di dare nuova linfa e respiro al comparto della settima arte.