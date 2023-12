Barbie e Oppenheimer finalmente insieme: Cillian Murphy intervista Margot Robbie

Variety ha presentato la line-up del celebre programma di interviste Actor on Actors, che arriva ogni anno in preparazione della stagione dei premi in vista degli Oscar, e ovviamente per l'edizione 2023 non potevano mancare Barbie e Oppenheimer in persona, ovvero Margot Robbie e Cillian Murphy.

L'annuncio è arrivato direttamente sui social, e come potete vedere nel post disponibile in calce all'articolo la lista di attori che parteciperanno alla diciannovesima stagione del famoso segmento di interviste di Variety è a dir poco sbalorditiva. Chiaramente tutta l'attenzione dei social si è rivolta a Cillian Murphy e Margot Robbie, che si sono presentati rispecchiando l'estetica dei rispettivi personaggi, con l'attrice di Barbie vestita di rosa e la star di Oppenheimer tutta vestita di nero.

Tra gli altri incontri previsti dalla rubrica Actors on Actors, da segnalare il faccia a faccia tra le star del MCU Robert Downey Jr e Mark Ruffalo ma anche quello delle star de Il diavolo veste Prada Emily Blunt e Anne Hathaway. Tra gli altri, il segmento darà spazio anche alle coppie Emma Stone e Bradley Cooper, Jeffrey Wright e Taraji P. Henson, Michael Fassbender e Carey Mulligan, Jacob Elordi e Colman Domingo, Natalie Portman e Paul Mescal, Andrew Scott e Greta Lee, Alden Ehrenreich e Da'Vine Joy Randolph e Annette Bening e Julianne Moore, senza dimenticare le due nuove principesse Disney Rachel Zegler e Halle Bailey.

Per altri contenuti, vi segnaliamo che negli USA il bluray 4K di Oppenheimer è andato esaurito ovunque a pochi giorni dalla messa in vendita, cosa che ha costretto Universal Pictures ad ordinare immediatamente una prima ristampa in vista delle feste di Natale.