Barbie o Oppenheimer, chi la spunterà al box office? L'esisto sembra scontato

Il tanto atteso week-end della sfida al box office tra Barbie e Oppenheimer è quasi arrivato, e gli analisti del settore hanno iniziato a 'dare i numeri' in vista del debutto dei film di Greta Gerwig e Christopher Nolan, previsti negli USA entrambi dal 21 luglio.

Come da tradizione, Christopher Nolan si sta preparando a far registrare grossi numeri dato che gli analisti segnalano che Oppenheimer potrebbe segnare un nuovo record per i biopic storici rated-r, con i dati che anticipano un possibile week-end d'apertura da oltre 55 milioni di dollari. D'altro canto, com'era lecito aspettarsi alla vigilia, Barbie dovrebbe spazzare via ogni concorrenza con assoluta facilità, e secondo Variety il colorato film con Margot Robbie e Ryan Gosling dovrebbe esordire con un'apertura compresa tra i 95 milioni e i 110 milioni di dollari. Sebbene Warner Bros. resti prudente con le sue stime, prevedendo un esordio intorno ai 75 milioni di dollari, gli studi rivali e gli espositori ritengono che Barbie potrebbe addirittura raggiungere i 140 milioni di dollari nel corso del fine settimana.

Una delle sfide box office più chiacchierate degli ultimi anni si sta preparando ad entrare nel vivo, dunque: chi la spunterà alla fine? L'esito sembra scontato, ma aspettiamo i dati di incasso ufficiali. Nel frattempo, vi ricordiamo che purtroppo il match Oppenheimer vs Barbie in Italia non avverrà, dato che nel nostro mercato il film di Nolan arriverà il 23 agosto.