Barbie, Olivia Colman non ha visto la sua scena tagliata: 'Però mi hanno pagato'

Barbie di Greta Gerwig ha trasformato in bambole di plastica molti nomi noti di Hollywood: da Emma Mackey a Simu Liu, ma oltre il mondo rosa di Barbieland la pellicola sulla bambola Mattel vanta un cast stellare di cui faceva originariamente parte anche l'iconica Olivia Colman.

A svelare l'esistenza di una scena tagliata con protagonista la star di The Crown è stata l'attrice Hellen Mirren voce narrante delle vicende di Barbie stereotipo di Margot Robbie: nella clip, poi eliminata nel montaggio finale, Olivia Colman tentava di sostituire Mirren come narratrice. La scena è stata top secret anche per la stessa attrice che non l'ha mai vista: "Non l'ho mai vista - ha confessato Olivia Colman a IndieWire - La scena aveva perfettamente senso, perché non aggiungeva nulla alla storia, era semplicemente divertente. Forse stavano investendo, non lo so - ha aggiunto l'attrice - Ma per me era praticamente perfetto, perché venivo pagata per il lavoro e nessuno avrebbe potuto dire dopo che fosse una brutta scena", insomma: addio al romanticismo per un po' di sana realtà!

La presenza di Olivia Colman avrebbe certamente arricchito il cast di quello che sarebbe diventato il film con l'incasso maggiore del 2023! Ma potrebbe esserci ancora una speranza per Colman di varcare la soglia di Barbieland: Greta Gerwig è decisa sul sequel di Barbie e chissà che stavolta non possa scegliere proprio Olivia Colman come voce narrante!

Ma non solo la bambola Mattel: l'universo dei giocattoli è grande da esplorare e le idee non mancano di certo per nuovi franchise in stile Barbie!

