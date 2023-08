Barbie, avete notato la citazione su Michelangelo? È la scena preferita di Margot Robbie!

I numerosi easter egg in Barbie di Greta Gerwig hanno reso la visione ancor più stimolante, ma ce n'è uno in particolare che molti spettatori non hanno notato: in quanti si sono accorti del riferimento alla Creazione di Adamo?

A evidenziare l'easter egg in questione è Margot Robbie (interprete della protagonista), la quale, nell'elencare le scene preferite, ha subito collegato la sceneggiatura al passo biblico. "C'è un momento in cui Ruth Handler, la creatrice di Barbie, le offre una tazza di tè" ha ricordato l'attrice. "Le nostre mani si toccano come nella Creazione di Adamo di Michelangelo, imitando il momento in cui Dio dà vita al primo uomo. Insomma, Greta è riuscita a infilare anche una cosa del genere nella storia!".

La scena è ancor più d'impatto se consideriamo che Ruth Handler, co-fondatrice di Mattel, sia la "creatrice" delle Barbie stesse. Narrativamente parlando, la dinamica avvalora altresì le infinite conoscenze della donna sui bisogni interiori della protagonista.

Tornando alla Creazione di Adamo (databile al 1511), il quadro di Michelangelo rientra nella Cappella Sistina dei Musei Vaticani, a Roma, e raffigura Adamo mentre tende il braccio verso l'Eterno. La componente religiosa non è casuale: il celebre pittore, scultore e architetto toscano si ispirò alla frase della Genesi "Dio creò l'uomo a sua immagine", come suggeriscono i complessi parallelismi nel dipinto.

Diretto da Greta Gerwig, Barbie è il primo adattamento live action della celebre bambola Mattel ed è in sala dal 21 luglio 2023. Se, da un lato, i riferimenti hanno ricevuto il plauso della critica, lo stesso non si può dire per altri elementi: ad esempio, quella battuta di Barbie non è proprio piaciuta ai fan...