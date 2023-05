Barbie, ma non solo: in quale film Ryan Gosling ha già avuto una ragazza 'di plastica'?

La Barbie del film di Greta Gerwig sarà più in carne ed ossa che mai, ma la sua natura la conosciamo tutti: regina delle bambole, il personaggio di Margot Robbie è l'emblema di quella plasticosità che tante critiche le ha procurato, in un senso o nell'altro, nel corso degli anni. Per Ryan Gosling, però, non si tratterà di una prima volta.

Volto di (uno dei tanti) Ken nel film scritto a quattro mani da Gerwig e Noah Baumbach, il buon Ryan non ha infatti mai provato l'ebbrezza di interpretare un uomo nato dalla plastica, ma con donne di questa natura ha già avuto modo di avere a che fare: vi dice qualcosa il titolo Lars e una Ragazza Tutta Sua?

I più preparati sapranno di cosa stiamo parlando: nel film del 2007 diretto da Craig Gillespie, Gosling interpretava il Lars Lindstrom di cui si parla nel titolo, ragazzo timidissimo e poco incline alla vita sociale che, tutto d'un tratto, comunica ai suoi cari di aver conosciuto una ragazza su internet. La ragazza in questione, però, si rivelerà ben presto nient'altro che una real doll in silicone a grandezza naturale.

Non stiamo qui a svelarvi gli sviluppi della storia, ma insomma: chissà che l'esperienza di Gosling nel campo non possa aver spinto Gerwig e Baumbach a puntare su di lui! Occhio, però: facciamo davvero fatica a immaginare una Barbie priva di personalità e volontà in questa sua nuova declinazione... Esperienze attoriali passate a parte, comunque, qui trovate la nuova clip di Barbie presentata al CinemaCon.