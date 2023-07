Barbie e non solo: quali bambole Mattel stanno per arrivare al cinema?

Barbie di Greta Gerwig non sarà l'unica bambola ad approdare sul grande schermo. Il capo della Mattel Ynon Kreiz ha appena rivelato alcuni dei titoli dei film tra i numerosissimi in programma, che vedranno come protagonisti proprio i suoi giocattoli più famosi. Di quali si tratta?

"All'inizio, non stiamo dicendo, 'Okay, pensiamo già al film due e tre.' Facciamo bene il primo e rendiamolo un successo. E se lo fai, le opportunità si aprono molto rapidamente, una volta che stabilisci che il primo film è una rappresentazione di successo di un franchise sul grande schermo... I film di successo si prestano a più film "La nostra ambizione è creare franchising cinematografici", ha affermato in una recente intervista per Variety.

Dopo tale dichiarazione, Kreiz ha illustrato i progetti a venire. Tra questi ci sono:

Barney Polly Pocket Hot Wheels American Girl Rock 'Em Sock 'Em Robots

Questi i giocattoli Mattel che si vedranno proiettati sul grande schermo. Una delle notizie più interessanti è quella delle star che appariranno i tali progetti: Lily Collins (Polly Pocket) e Vin Diesel (Rock 'Em Sock 'Em Robots).

Polly Pocket verrà diretto (ed è stato scritto) da Lena Dunham. A proposito di quest'ultima e della star di Emily in Paris, il produttore Brenner ha affermato per Variety che: "Prima di tutto, sono due delle mie donne preferite in assoluto. È stata una collaborazione straordinaria. Lena è così collaborativa e si rimbocca le maniche e le piace davvero prendere appunti e ascoltare. È incredibile. Lily è così intelligente, così specifica e così produttiva. È stata solo una collaborazione incredibile, quindi noi ne sono entusiasta. Si spera che lo realizzeremo in futuro".

