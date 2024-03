Barbie non basta secondo Geena Davis: l'attrice avverte Hollywood

Hollywood non deve adagiarsi sugli allori: questo è il messaggio di Geena Davis per l'industria cinematografica statunitense. Davis, fondatrice e capo della Geena Davis Institute on Gender in Media, fa un bilancio sulla situazione generale a Hollywood riguardo alla diversità e alla parità di genere.

Il successo di Barbie di Greta Gerwig (qui la recensione di Barbie) non è sufficiente per decretare un cambio di rotta definitivo sul fronte delle politiche di genere hollywoodiane: è necessario uno sforzo costante, secondo Davis. "È frustrante che i trend non abbiano seguito quando sappiamo che il pubblico preferisce film con maggiore diversità. Ogni volta che esce un film si sente dire 'adesso tutto cambierà'. È successo anche con Wonder Woman".



Davis parla per esperienza personale: lo stesso fenomeno descritto dall'attrice si è verificato all'uscita del suo stesso film, Thelma & Louise (qui la recensione di Thelma & Louise). "La stampa diceva 'Questo film cambierà tutto. Ci saranno molti più film con protagoniste donne'" ha affermato Davis. La star ha poi raccontato la storia di un'amica di Callie Khouri, sceneggiatrice del film, che pochi anni dopo Thelma & Louise ha proposto un'idea per una pellicola con due protagoniste a uno studio: "Aveva due personaggi femminili come protagonisti, ma il resto non aveva nulla a che fare con Thelma & Louise. E questo studio ha risposto: 'No, no, abbiamo già avuto Thelma & Louise, non vogliamo un altro film con due donne'".

Davis ha proseguito il suo discorso presentando alcuni dati incoraggianti raccolti dal suo istituto: almeno nei palinsesti per bambini si riscontra parità di genere sia nei personaggi principali che in quelli secondari. Ma il passo successivo deve riguardare l'intersezionalità, con dei personaggi che rappresentino i diversi gruppi marginalizzati. "Sono colpita dai progressi che abbiamo fatto. Ma alcune cose, come il fatto che la rappresentazione delle donne negli STEM sullo schermo sia così piatta. Ci arriveremo" ha concluso Davis.