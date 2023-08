Barbie non si ferma più: ecco quanto ha guadagnato negli Stati Uniti!

In data 28 luglio 2023 Barbie ha incassato 500 milioni di dollari nel mondo, ma la corsa al box office sembra inarrestabile: il film diretto da Greta Gerwig ha appena eguagliato i 400 milioni di dollari soltanto negli Stati Uniti!

Al momento, Barbie ha superato Guardiani della Galassia Vol. 3 e si accinge a fare lo stesso con Super Mario Bros - Il film. Se l'incasso sarà superiore a quello di Jurassic World (653 milioni di dollari), entrerà a pieno titolo nella top ten negli Stati Uniti. Con 66 milioni in più, invece, sorpasserebbe Top: Gun Maverick fino ad attestarsi tra i primi cinque.

Riguardo la Warner Bros., venerdì diventerà il film più remunerativo della nota casa di produzione e distribuzione cinematografica, subito dopo Il Cavaliere Oscuro e Il Cavaliere Oscuro - Il ritorno. Eppure, la scalata non termina certo qui: Margot Robbie aveva previsto 1 miliardo di dollari per Barbie, e la sua stima, alla luce delle ultime giornate, si sta rivelando estremamente accurata.

Lo sviluppo del film iniziò nel lontano settembre 2009, quando Mattel firmò l'accordo con l'Universal Pictures, ma il progetto è stato presto abbandonato; in seguito ha avviato una collaborazione con Sony Pictures, poi interrotta nell'ottobre 2018 a cauda dei diritti cinematografici in scadenza. Questi ultimi, passati alla Warner Bros. con la conseguente assunzione di Margot Robbie, hanno dato il via alla pellicola in sala dal 21 luglio 2023.



Un iter decisamente complesso, ma i cui risultati positivi sono sotto gli occhi di tutti. Fino a che spunto si spingerà la fatiscente pellicola di Greta Gerwig?