Barbie, non solo Dua Lipa: nella colonna sonora anche Tame Impala, Lizzo... E Ryan Gosling

Dimenticate gli Aqua (fino a un certo punto, perché è inevitabile che QUEL pezzo venga in qualche modo tirato in ballo): la colonna sonora del Barbie di Greta Gerwig sarà molto di più, avendo raccolto alcuni tra i maggiori nomi della scena pop degli ultimi 10 anni e oltre... Senza disdegnare una piccola sorpresa.

Già, perché contestualmente al trailer di Barbie rilasciato questo pomeriggio, la produzione ha anche condiviso un post in cui ci vengono elencati tutti coloro che hanno preso parte alla realizzazione della soundtrack del film con Margot Robbie, e siamo sicuri che a leggerli non resterete assolutamente delusi!

Il nome di Dua Lipa era già trapelato nelle scorse settimane (ed è suo, d'altronde, il pezzo che fa da sfondo al nuovo trailer), mentre completamente nuovi sono quelli di Ava Max, Charli XCX, Dominic Fike, FIFTY FIFTY, GAYL, HAIM, Ice Spice, Kali, KAROL G, Khalid, Lizzo, Nicki Minaj, Pink Pantheress, Ryan Gosling (sì, non si limiterà a recitare!), Tame Impala e The Kid LAROI, tutti apparsi in ordine rigorosamente alfabetico sulle pagine del giornale che la nostra bambola in carne ed ossa è intenta a leggere nel post pubblicato dai profili ufficiali del film. Vi sembra abbastanza? Noi ci riteniamo decisamente soddisfatti! A proposito di musica, intanto, secondo Margot Robbie Barbie sarà ispirato ai grandi musical di Hollywood.