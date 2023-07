Barbie, Nicola Coughlan di Bridgerton sul suo provino:'Era destino'

Nicola Coughlan, conosciuta per il suo ruolo in Bridgerton, è nel cast del nuovo film di Greta Gerwig, Barbie, e ha raccontato su Instagram la dinamica del provino, affermando che si è trattato, secondo lei, di destino. Ecco le parole di Coughlan, in attesa di vedere il lungometraggio sul grande schermo nei prossimi giorni.

"Ho fatto il provino per Barbie il 22 gennaio, quando ero in vacanza con gli amici, avevo messo in valigia un vestito rosa acceso a caso che non avevo mai indossato e quando ho dovuto registrare il video del provino ho pensato: questo è il destino, avere un vestito rosa Barbie" ha dichiarato Coughlan, che interpreta Barbie diplomatica. La regista ha dichiarato che non ci sarà Barbie nella versione cultura pop.



Su Greta Gerwig:"Sono ossessionata dai tempi di Frances Ha, quel film e tutti i suoi film da allora, hanno avuto un enorme impatto su di me e la prospettiva di lavorare con lei era qualcosa che non avrei mai potuto immaginare. Quando ho scoperto che voleva farmi entrare in Barbie e che probabilmente non avrei potuto a causa della mia agenda prima ero euforica e poi mi si è spezzato il cuore. Quindi, quando mi è stato chiesto se avessi voluto fare un salto a Barbieland anche solo rapidamente, la mia risposta è stata un sì immediato e piuttosto enfatico".



Mancano pochi giorni all'uscita del film nelle sale; potete recuperare su Everyeye il trailer di Barbie, diretto da Greta Gerwig e con protagonisti Margot Robbie e Ryan Gosling.