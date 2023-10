Barbie nera: su Netflix arriva il documentario realizzato dai creatori di Bridgerton

Un documentario sulla prima Barbie Nera è in arrivo in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand Netflix grazie a Shondaland, il team dietro la serie tv di successo Bridgerton.

Secondo Variety, Netflix e Shondaland hanno acquisito i diritti globali del film documentario, che si intitola Black Barbie ed è diretto da Lagueria Davis e che ha debuttato all'inizio di quest'anno al SXSW. Shonda Rhimes e Betsy Beers si sono unite come produttrici esecutive, mentre Davis, che ha scritto il progetto, è anche produttrice.

Il documentario esplora la storia della prima bambola Barbie Nera, realizzata solo nel 1980, molto tempo dopo la Barbie originale. La sinossi di Netflix recita: "Black Barbie esplora l'impatto che ebbe alla Mattel l'assunzione di tre donne di colore, che furono responsabili del debutto della Black Barbie nel 1980: Beulah Mae Mitchell, Kitty Black Perkins e Stacey McBride Irby. Attraverso interviste mai viste prima e una rivisitazione di ciò che è accaduto alla Mattel nei giorni precedenti al debutto di Black Barbie, il documentario esamina l'importanza della vera rappresentazione e racconta come le bambole non siano solo bambole, ma simboli dell'infanzia che possono essere cruciali per la formazione dell'identità e dell'immaginazione."

Davis, imparentata con Mitchell, ha dichiarato in un comunicato: "Raccontare la storia di Black Barbie è stato un viaggio davvero personale per me e mi scalda il cuore poter celebrare l'eredità di mia zia Beulah Mae Mitchell, di Kitty Black Perkins e di Stacey McBride Irby nel nostro film. Non avremmo potuto chiedere collaboratori migliori di Shondaland e Netflix per portare questa storia al mondo".

