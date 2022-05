Barbie, Ncuti Gatwa non ha rivelato nemmeno alle co-star di essere il nuovo Dottore

Sembra che Ncuti Gatwa sia bravissimo a mantenere ai segreti, dato che non ha rivelato nemmeno alle co-star di Barbie che sarebbe stato il quattordicesimo Dottore in Doctor Who.

Ci sono attori bravissimi a mantenere segreti, e altri meno. A quanto pare, Ncuti Gatwa è tra i primi, stando a quanto affermato dalla star di Shang-Ci Simu Liu, che reciterà al fianco di Gatwa in Barbie, il film con Margot Robbie.

"Non ci ha detto assolutamente nulla" ha raccontato Liu, riferendosi all'annuncio di Gatwa come nuovo protagonista di Doctor Who "E poi, all'improvviso, nel week-end c'è stato l'annuncio. Siamo arrivati sul set il lunedì e abbiamo detto 'Amico, da quando stavi mantenendo il segreto?' e lui 'Due mesi!'"

"Io al posto suo sarei esploso. E poi gli hanno assegnato degli uomini della sicurezza per lui e per la sua intera famiglia" ha continuato, spiegando che "Io non sono bravo a mantenere i segreti quando si tratta di queste cose"

E infatti, quando venne scelto per essere il protagonista del film dei Marvel Studios Shanf-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli: "Kevin Feige mi disse 'Ti portiamo al Comic-Con di San Diego tra quattro giorni, ma fino ad allora tieni la bocca chiusa. Vogliamo sorprendere tutti con l'annuncio al Comic-Con, non rovinare il momento'. E io 'Certo, certo' E lui 'No, sul serio, non dirlo a nessuno, nemmeno ai tuoi genitori e ai tuoi amici'. E io 'Sì, sì'"... e lo ha subito detto al suo migliore amico.

E poi si lamenta di Tom Holland e Mark Ruffalo che non sanno tenere la bocca chiusa...