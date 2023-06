Barbie, Ncuti Gatwa entusiasta: 'Lavorare con Ryan, Margot e Greta è stato fantastico'

L'impressione che gli attori si siano divertiti sul set di un film non corrisponde sempre alla realtà: nel caso di Barbie le cose sembrerebbero però stare effettivamente così, almeno stando a quanto possiamo capire dalle ultime dichiarazioni rilasciate da Ncuti Gatwa in merito all'esperienza vissuta durante le riprese.

La star di Sex Education sembrerebbe infatti essersi divertita un mondo sul set del film che ha causato carenza di vernice rosa in tutto il mondo: a parlarne è stato proprio il diretto interessato, che ha riservato parole d'elogio in particolare a Greta Gerwig, Ryan Gosling, Margot Robbie e Simu Liu.

"Lavorare con Margot, Greta e Ryan è stato fantastico, sono tutti dei creativi al meglio della forma e sono tutti così amichevoli e adorabili, prendono serissimamente il lavoro ma mai sé stessi. [...] Ricordo che Simu Liu, che interpreta un altro Ken ed è fantastico, disse una cosa bellissima mentre stavamo girando. Disse: 'Spero che la gente che lo guarderà riesca a percepire anche solo una minima percentuale della gioia che stiamo provando noi nel farlo'. Può suonare presuntuoso, ma è vero" sono state le parole di Gatwa.

E voi, che aspettative avete per il film scritto a quattro mani da Greta Gerwig e Noah Baumbach? Diteci la vostra nei commenti! Ryan Gosling, intanto, ha risposto a chi gli chiedeva se non fosse troppo vecchio per interpretare Ken.