Barbie, Michael Cera scioccato dal set: 'Mai visto spendere tanti soldi'

L'estate 2023 si tinge di rosa: la Barbiemania è esplosa anche al box office dove il film di Greta Gerwig vanta già molti record in Italia mentre sugli scaffali dei negozi la bambola Mattel va a ruba. Il live-action di Barbie, inoltre, ha regalato al mondo del cinema scene iconiche e l'intera città di Barbieland.

Non è di certo poco per un film dichiaratamente pop che porta sul grande schermo un'analisi più ampia sul femminismo e sul ruolo di Barbie nell'espansione del girl girl empowerment fin dalla sua nascita. Probabilmente gli edifici pastello di Barbieland vi hanno già conquistato, ma è un sentimento condiviso anche con Michael Cera, che interpreta l'unico e solo (letteralmente) Allan che ha raccontato a British QG quanto la sua esperienza tra le scenografie del film sia stata incredibile (e come dargli torto?): "È stato incredibile - ha raccontato l'attore - ogni minima cosa era curata nei dettagli, anche gli elementi che non sarebbero comparsi in camera. Mi sono reso conto di essere su un set molto costoso". Ed effettivamente, Barbie ha avuto un budget di 145 milioni di dollari, una cifra non di certo modesta!

In Barbie, Michael Cera interpreta un personaggio di cui (forse) non avete mai sentito parlare: è Allan, unico abitante a Barbieland che non sia una Barbie o un Ken, e migliore amico di Ken che non sembra troppo contento di vivere nella città di Barbie!

