Barbie, Michael Cera non è entrato nella chat di gruppo del cast:'Non ho lo smartphone!'

Michael Cera è una delle star del nuovo film di Greta Gerwig, Barbie, nel quale recita nel ruolo di Allan, migliore amico di Ken, interpretato da Ryan Gosling. Cera è stato intervistato dal collega Simu Liu e ha raccontato alcuni dettagli sul suo ingresso nel cast e sul rapporto con gli altri colleghi durante la lavorazione.

Michael Cera ha recitato in Barbie in un cast nutrito, composto anche da America Ferrera, Kate McKinnon, Issa Rae, Will Ferrell, Simu Liu, Ncuti Gatwa ed Emma Mackey nel ruolo di Barbie fisica.

Nell'intervista, pubblicata da People on Sunday, Cera ha raccontato l'accoglienza sul set e ha spiegato di non aver potuto far parte della chat di gruppo creata per i membri principali del cast:"Margot [Robbie] è stata fantastica. Ha fatto un pigiama party con le Barbie prima dell'inizio delle riprese, e ai Ken è stato permesso di visitare brevemente o di telefonare e salutare. Quindi, ci siamo assicurati di mostrare il nostro sostegno ma non essere prepotenti con la nostra presenza. Il regalo di Greta [Gerwig] per me quando sono arrivato è stato un picture disc degli NYSINC, l'album del 2000 No Strings Attached, che sembrava in qualche modo una vera luce guida nella backstory del mio personaggio".



E tutte le Barbie e i Ken sono entrati in una chat di gruppo. Io non ho un iPhone, ho un telefono a conchiglia. Ma continua a pensare che non farei comunque parte della chat perché il mio personaggio, Allan, è come se fosse nel suo piccolo mondo".



