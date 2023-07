Barbie, Michael Cera: 'La fama ti rende paranoico'

L'attore Michael Cera sarà una delle star che compariranno in Barbie, il nuovo film diretto da Greta Gerwig con protagonisti Margot Robbie e Ryan Gosling. L'attore, divenuto famoso internazionalmente grazie a lungometraggi come Juno, Suxbad e Scott Pilgrim vs the World, ha parlato delle complicazioni legate alla fama.

Cera si fece conoscere dall'età di 14 anni, e con la madre capì che avrebbe trascorso metà dell'anno negli Stati Uniti per Arrested Development:"In un certo senso era destabilizzante, perché saremmo stati così lontani da casa, dalla scuola e dai miei amici e avremmo perso il contatto con tutto. Ma l'ho adorato perché ero così contento di essere nello show. Ero semplicemente elettrizzato dalle persone che stavo per frequentare: è sempre stata una delle cose che ho amato di più".



La fama improvvisa arrivò con Juno e Suxbad rese Michael Cera - che durante Scott Pilgrim vs the World stava per diventare marito di Aubrey Plaza - paranoico:"È stato un po' travolgente, non sapevo come comportarmi camminando per strada. La fama ti mette molto a disagio, ti rende paranoico e strano. C'erano molte cose fantastiche al riguardo e ho incontrato molte persone fantastiche, ma ci sono anche molte cattive energie, quelle che non ero in grado di gestire" ha raccontato al Guardian.



"Le persone ubriache ti riconoscono e sono molto entusiaste ma può essere molto tossico. Quando sei un bambino le persone sentono di poterti afferrare, non sono così rispettose di te e del tuo spazio fisico. Non sapevo che stabilire rispettosamente i miei confini".



Non perdetevi il trailer di Barbie, film di Greta Gerwig in arrivo nei prossimi giorni al cinema.