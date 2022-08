Barbie Mermaid Power, il trailer: scoprite quando arriva su Netflix il nuovo film animato

Il franchise di Barbie continua a espandersi a livello televisivo con un nuovo film d'animazione in arrivo su Netflix, Barbie Mermaid Power, di cui vediamo oggi un primo trailer.

Dal 1 settembre su Netflix arriverà un nuovo capitolo delle avventure animati di Barbie... E di Barbie.

Barbie “Brooklyn” Roberts, Barbie “Malibu” Roberts e le sorelle di Barbie Skipper, Stacie, e Chelsea si ritroveranno a vivere un'avventura sottomarina in Barbie Mermaid Power, pellicola che le vedrà acquisire il potere di trasformarsi in sirene per poter aiutare a salvare il regno di Pacifica, come potete vedere anche nel trailer in testa alla notizia.

"Barbie e Barbie sono chiamate da Isla (dal film Doplhin Magic) per scoprire chi sarà la Power Keeper del regno sottomarino, in una serie di sfide designate allo scopo di scoprire il loro potere innato. Durante il corso della competizione, scopriranno se appartengono alle sirene di Terra, Acqua, Aria o Fuoco, e stringeranno forti amicizie con gli abitanti del mare. In questo racconto pieno di amici di pinne, avventura e coraggio, Barbie, Barbie e famiglia faranno esperienza diretta di come ci si sente a dover mantenere l'equilibrio dei mondi al di sopra e al di sotto del mare, e nel frattempo impareranno come fare per trovare il potere che si trova in loro" si legge nella sinossi ufficiale di Barbie Mermaid Power.

Ma questa non sarà l'unica produzione dedicata alla celebre bambola che vedremo nel prossimo futuro (oltre, ovviamente, al film di Barbie con Margot Robbie e Ryan Gosling): è infatti in arrivo una serie YouTube "Barbie: Life in the City" tutta dedicata al personaggio di Barbie Brooklyn, che debutterà il 15 settembre.