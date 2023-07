Barbie, maxi rissa in sala: proiezione scatena scazzottata tra mamme

I cinema si riempiono ad ogni latitudine per Barbie, interpretata da Margot Robbie nel film, e costretta a viaggiare nel mondo reale per ritrovare la felicità perduta dopo aver scoperto di non essere perfetta. Tuttavia, in un cinema brasiliano una spettatrice ha scoperto qualcosa che in pochi minuti ha acceso una rissa tra mamme.

Quando il film mostrava già i titoli di coda, in una sala sudamericana è scoppiata una scazzottata alla fine di Barbie tra due donne dopo le proteste di una di loro perché durante la proiezione si erano introdotte madre e figlia minorenne, nonostante il lungometraggio sia vietato ai minori di 12 anni.

La mamma, insieme alla bambina, inoltre disturbavano la visione parlando ad alta voce. La situazione è degenerata proprio verso la conclusione del film; la donna che aveva segnalato la presenza di madre e figlia è stata spintonata e ha chiamato in seguito la polizia già a metà della proiezione, in base a quanto raccontano i testimoni, proprio per il chiacchiericcio delle due 'intruse'.

Non è la prima volta che durante la proiezione di un film in sala, per i motivi più disparati, si accendono discussioni e talvolta anche qualche rissa.



