Barbie, Mattel ha in mente un universo come quelli Marvel e DC?

L'estate 2023 sarà ricordata certamente per il successo di Barbie, il film diretto da Greta Gerwig, con protagonisti Margot Robbie e Ryan Gosling. Il lungometraggio ha creato un certo dibattito tra i fan, gli spettatori e gli adetti ai lavori, e una domanda ricorrente che circola da qualche settimana. Verrà creato un universo?

L'esordio da record di Barbie è innanzitutto nei numeri; negli Stati Uniti e in Canada il film ha incassato 52 milioni di dollari in soli due giorni feriali consecutivi, battendo i risultati di Il cavaliere oscuro e Aquaman.



Chiaramente Mattel sta cercando di trarre il maggior profitto possibile da questo successo, con merchandising che spazia dai giochi, ai giocattoli e oggettistica di vario genere. Ora il New Yorker alimenta le voci sulla possibile creazione di un universo, dichiarando che Mattel ha 45 titoli in cantiere per il futuro prossimo, dei quali 17 sono già stati annunciati.



Il più recente annuncio è il film su Polly Pocket con la star di Emily in Paris, Lily Collins, protagonista. Senza dimenticare altre novità già anticipate nei giorni scorsi come American Girl e Masters of the Universe.

Daniel Kaluuya lavorerà a Bernie, il film sul dinosauro porpora, molto noto soprattutto negli Stati Uniti.

Vi terremo aggiornati sulle novità che riguardano la Mattel al cinema dopo il successo del film di Greta Gerwig. Non perdetevi la nostra recensione di Barbie, prima di vedere il film nelle sale.