Barbie, Mattel conferma: il successo servirà a lanciare una saga stile MCU

Alla fine è successo: Barbie di Greta Gerwig ha superato Super Mario Bros guadagnando il primato di miglior incasso del 2023. Sull'onda del successo della pellicola d'oro sulla bambola Mattel, l'azienda di giocattoli costruirà un proprio universo cinematografico seguendo le orme dell'MCU.

La notizia circolava già da un po' nell'aria, ma a sentir le parole del CEO Mattel (che non ha le fattezze di Will Ferrell) Barbie non era altro che un primo passo vero una nuova vita sul grande schermo degli iconici giocattoli che hanno segnato la nostra infanzia: "Ciò che avete visto intorno al film Barbie è stato, crediamo, un modello - ha detto Ynon Kreiz alla conferenza stampa di Goldman Sachs - un caso-studio, un'opportunità per comprendere veramente il valore e l'attrattiva che hanno i nostri marchi, la risonanza culturale e, soprattutto, la nostra capacità di eseguire questi progetti sia dal punto di vista creativo che commerciale. Speriamo e ci aspettiamo di averne di più. Non sto dicendo che sarà grande o di successo come Barbie , ma avrà lo stesso approccio".

Mattel, che possiede la proprietà intellettuale di Barbie, è pronta a lanciare nuovissimi titoli come il film su Polly Pocket di Lena Dunham con Lily Collins, un progetto sul dinosauro viola Barney con Daniel Kaluuya e un altro dedicato al maggiore Matt Mason, con Tom Hanks. Replicare il successo di Barbie non sarà semplice, e nel nuovo Universo firmato Mattel si dovrà di certo procedere con i piedi di piombo.

Per quanto riguarda Barbie, molte voci spingono sulla possibilità di un secondo film dedicato alla bambola interpretata da Margot Robbie: al momento non si parla di Barbie 2 ma la speranza è l'ultima a morire, dunque cosa potrebbe raccontare il sequel di Barbie?



E voi cosa ne pensate su una possibile saga firmata Mattel? Scrivetecelo nei commenti!