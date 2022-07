Barbie: Marisa Abela nel cast del film con Margot Robbie e Ryan Gosling

Come riportato da Deadline, Marisa Abela è l'ultima aggiunta del cast del film Mattel, già composto da Margot Robbie, Ryan Gosling, Kate McKinnon, Simu Liu, Will Ferrell, America Ferrera, Issa Rae, Micheal Cera, Hari New, Ncuti Gatwa, Kingsley Ben-Adir e Alexandra Shipp.

"Barbie è uno dei franchise più iconici al mondo e siamo entusiasti di collaborare con Warner Bros. Pictures e Margot Robbie per portarla in vita sul grande schermo", ha detto ai fan Ynon Kreiz, Presidente e CEO di Mattel, quando il il film è stato ufficialmente annunciato. "Non vediamo l'ora di consolidare questa collaborazione con Warner Bros. Pictures mentre raccontiamo le storie dei nostri amati marchi. Mattel Films è sulla buona strada per dimostrare l'enorme potenziale, mentre continuiamo a portare avanti la nostra strategia di trasformazione Mattel in un'azienda di giocattoli ad alte prestazioni basata sulla proprietà intellettuale".

Il ruolo di Marisa Gabrielle Abela è ad oggi sconosciuto. L'attrice inglese è nota per i suoi ruoli televisivi nelle serie Industry della BBC Two e HBO e nella serie COBRA di Sky One. Apparirà nei film in uscita "She Is Love" e "Freeguard".

Per concludere, vi lasciamo con le foto di Margot Robbie e Ryan Gosling sul set di Barbie e con le parole di Eva Mendes, che ha chiesto a suo marito le mutande di Ken. L'uscita della pellicola è prevista per il 2023.