Barbie, Margot Robbie avrebbe voluto recitare con Wonder Woman di Gal Gadot

Barbie di Greta Gerwing e Noah Baumbach porta sul grande schermo la versione in carne e ossa della bambola più amata di sempre. A vestire i panni dell'iconica Barbie è Margot Robbie affiancata dalle Barbie più diverse. Ma l'unica bambola di cui Robbie sentirà la mancanza è Wonder Woman di Gal Gadot.

Dopo le Barbie che rappresentano la storia americana, la protagonista cercava proprio la "Barbie Energy" che avrebbe potuto apportare al film proprio Gadot che è diventata poi un modello ai casting. A spiegare in cosa consiste esattamente l'energia di Barbie è la stessa Margot Robbie nel corso di un'intervista a Vogue: "Gal Gadot è l'energia di Barbie - ha detto Robbie - Perché Gal Gadot è così incredibilmente bella, ma non la odi per essere così bella perché è così genuinamente sincera, ed è così gentile con entusiasmo, che è quasi ingenua".



Attualmente il cast di Barbie conta molte versioni dell'iconica bambola Mattel interpretate da celebrità internazionali come Issa Rae, Hari Nef, Emma Mackey, Barbie Ferreira (e chi sennò?), Alexandra Shipp, Kate McKinnon e Dua Lipa che ha partecipato anche alla colonna sonora con una canzone che uscirà tra pochissime settimane, possiamo dire che la "Barbie Energy" non manca di certo!