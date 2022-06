Barbie: Margot Robbie toglie il fiato anche dalle foto dal set di Greta Gerwig

Tra i film indubbiamente più attesi del 2023 c'è il ritorno alla regia di Greta Gerwig con un film all'apparenza lontano dai canoni in cui l'avevamo vista nelle sue prime due uscite in sala. Lo farà infatti con il film su Barbie con protagonista Margot Robbie, che abbiamo già visto nello scatto ufficiale, accompagnata dal Ken di Ryan Gosling.

Da oggi, oltre alla prima immagine ufficiale di Barbie, possiamo ammirare Margot Robbie in alcuni nuovi scatti dal set della pellicola dove la vediamo indossare un vestito rosa davvero attillato che di sicuro toglierà il fiato a tutti gli ammiratori dell'attrice. Potete vedere gli scatti nei post messi in calce a questa news.

Nel cast del film è presente anche un Simu Liu costretto a depilarsi per apparire come una delle versioni di Ken. L'interprete di Shang-Chi ha dichiarato infatti: "Farsi la cera è stato educativo, come minimo" ha detto Liu nel corso di un'intervista per The Independent. "Questa è stata una delle esperienze più dolorose della mia vita. Ho una nuova ammirazione per le coraggiose donne che affrontano questa cosa ogni mese."

"Onestamente, tutte le chiacchiere online mi stanno facendo impazzire" ha proseguito Liu. "Con tutti gli annunci di cast e piccole news che arrivano, tutti sono tipo: 'Cosa sarà?' Ed è perfetto - meno sapete e meglio è". Una dichiarazione con cui i fan, curiosi di avere più informazioni sulla nuova pellicola di Gerwig, non saranno d'accordo.

Vi ricordiamo che Barbie con Margot Robbie uscirà il 21 luglio 2023 nello stesso giorno di Oppenheimer di Christopher Nolan, distribuito dalla Universal Pictures dopo il divorzio tra il regista di Tenet e la Warner Bros.