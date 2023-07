Barbie, Margot Robbie spiega come fa a piangere a comando

Margot Robbie ha dimostrato in diversi film di essere a proprio agio nelle scene in cui deve piangere e l'attrice ha raccontato in che modo riesce a versare lacrime a comando nel corso di un'intervista rilasciata a CBS Sunday Morning, svelando un dettaglio che l'ha aiutata in qualche modo ad allenarsi a questo tipo di sequenze.

All'inizio della propria carriera Margot Robbie ha recitato nella soap opera Neighbours in Australia e di sequenze 'piangenti' ne ha girate molte:"Penso che sia come un muscolo. Potrei dire ad un regista 'Lo vuoi sull'occhio sinistro o sull'occhio destro?. E dimmi la parola in cui vuole che cada'. Onestamente, sembra così stupido e poco originale, ma penso solo a qualcosa di triste".



Difficilmente Margot Robbie avrà pianto in questi giorni. Forse di gioia, dopo aver visto l'esordio da record di Barbie, con un weekend da 337 milioni di dollari capace di superare anche Mission: Impossible e Indiana Jones.

Diretto da Greta Gerwig, Barbie racconta la storia dell'omonima bambola Mattel che vive a Barbieland insieme a tutte le altre Barbie e a tutti gli altri Ken. Un giorno comprende di non essere perfetta come credeva ed è costretta a partire per il mondo reale alla ricerca di quella felicità che le è improvvisamente venuta a mancare.

Nel cast del film anche Ryan Gosling nel ruolo di Ken. Non perdetevi la nostra recensione di Barbie, l'ultimo film co-prodotto e interpretato da Margot Robbie.