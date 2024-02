Barbie, Margot Robbie sorprende un gruppo di uomini che parlava del film in un pub

Dopo la delusione per Margot Robbie legata a Barbie e ai premi Oscar, l’attrice ha raccontato un divertente aneddoto riguardante una discussione tra amici al pub sul film.

Dopo una proiezione speciale del film organizzata dal SAG-AFTRA, l’attrice protagonista della pellicola si è fermata a parlare con gli spettatori, e ha raccontato di essere intervenuta in una discussione tra amici in un pub scozzese proprio a proposito di Barbie. Queste le sue parole:

“Ero in un pub nel mezzo del nulla in Scozia e ho ascoltato per circa 30 minuti un gruppo di ragazzi in un addio al celibato discutere del film di Barbie, senza sapere che ero seduta a due o tre metri di distanza da loro. - Uno diceva: "Amico, è un momento culturale, non vuoi far parte della cultura? E l'altro diceva: "Non lo vedrò mai", ma alla fine ha voluto vederlo. - Sono andata al loro tavolo e ho detto: "Grazie per aver visto il film di Barbie". È stato molto divertente, non hanno capito più nulla. Ci è voluto un minuto intero perché se ne accorgessero, io ero praticamente fuori dalla porta del pub e loro hanno urlato: "Ohhh".

Purtroppo, il grande successo della pellicola non è stato sufficiente per assicurare a Margot Robbie una nomination ai premi Oscar 2024 come miglior attrice. E se ancora non l’avete letta, vi invitiamo a dare un’occhiata alla nostra recensione di Barbie.