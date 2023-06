Barbie, Margot Robbie ebbe una sola richiesta 'da barbie' nel film

Dopo l'annuncio di Greta Gerwig Margot Robbie è diventata, nell'immaginario collettivo, immediatamente Barbie. Potremmo quasi giurare che i suoi talloni non tocchino terra e a conferma di questa ipotesi, l'attrice aveva fatto una specifica richiesta "da barbie" per il film.

Le trattative tra Margot Robbie e Greta Gerwig hanno avuto come oggetto qualcosa che è presente nel trailer più rosa del cinema (letteralmente Barbie ha esaurito la vernice rosa nel mondo) e riguarda un altro elemento iconico nel mondo della bambola Mattel: la Casa di Barbie.

"La prima cosa che ho detto a Greta quando ci siamo seduti per la prima volta e abbiamo parlato del film - ha detto Margot Robbie al The Kelly Clarkson Show - è stata 'seguirò la tua visione. Qualunque cosa tu voglia che questo film di Barbie sia, facciamolo. Ma ho solo una richiesta:,per favore, possiamo avere una casa con uno scivolo che parte dalla sua camera da letto e arriva in piscina? Perché questo è il mio obiettivo nella vita."

A vedere le prime immagini del trailer di Barbie possiamo dire che la richiesta, perfettamente in linea con l'interprete di una barbie, è stata ampiamente accolta! Il mondo da favola di Barbie, accompagnata dal suo fedele Ken (con meno opzioni nel guardaroba) interpretato da Ryan Gosling crollerà quando la stessa bambola, giudicata "perfetta" si renderà conto di esserlo meno di quanto aveva mai creduto.

Il viaggio di Barbie nel mondo reale alla ricerca di se stessa arriverà sul grande schermo il 20 luglio 2023.