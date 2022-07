Barbie, Margot Robbie schiaffeggia un collega che le tocca il sedere nella scena: il video

Margot Robbie e Ryan Gosling sono impegnati in queste settimane sul set di Barbie, il nuovo film diretto da Greta Gerwig sui celebri personaggi giocattolo di Mattel. Online sono già comparse diverse foto dei due protagonisti nei panni dell'iconica coppia formata da Barbie e Ken. Ora è stato pubblicato anche un nuovo video dal set.

Nel filmato che vi mostriamo in calce alla news si vedono le riprese di una sequenza con Margot Robbie e Ryan Gosling e un altro attore. Su Everyeye trovate le nuove foto dal set di Barbie.



Ad un certo punto quest'ultimo rifila una pacca sul sedere a Margot Robbie che si gira e lo colpisce con un pugno.

Il cappello del malcapitato vola via ma la scena è stata naturalmente preparata nei minimi dettagli e si vede perfettamente Margot Robbie caricare accuratamente lo scappellotto da rifilare al collega senza fargli male ma provocando la caduta del cappellino.



Ovviamente il video si è diffuso rapidamente sul web e nei social, con il risultato di accrescere ulteriormente l'attesa dei fan per il film, nonostante l'uscita del film nelle sale sia prevista soltanto fra un anno esatto, nel mese di luglio 2023.



La prima foto di Barbie ha mostrato Margot Robbie alla guida di una decappottabile rosa mentre Ryan Gosling è apparso in una foto dal set nel ruolo di Ken vestito da cowboy.