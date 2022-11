Barbie, Margot Robbie ha scelto l'archetipo del bambino per il personaggio

Mancano ancora parecchi mesi all'uscita nelle sale cinematografiche di Barbie, il nuovo film diretto da Greta Gerwig, con protagonisti Margot Robbie e Ryan Gosling. In una recente scheda pubblicata dal Wall Street Journal, si scopre che Robbie si è avvicinata al personaggio da interpretare avvalendosi di un archetipo.

L'attrice avrebbe scelto l'archetipo del bambino per Barbie, senza andare oltre. Senza dimenticare il paragone con Tonya, il film di Craig Gillespie:"Ecco perché Tonya ci ha incuriosito così tanto. Perché le persone le persone hanno avuto una reazione così immediata e forte al nome Tony Harding".



Secondo Robbie ad accomunare Barbie e Tonya sono i preconcetti subiti da entrambi i personaggi. Barbie si prepara ad essere un film che 'sovvertirà le aspettative'.

Co-scritto da Greta Gerwig e Noah Baumbach - per Gosling Barbie è la miglior sceneggiatura mai letta - Barbie è diretto dalla regista di Piccole donne, con Margot Robbie che produrrà il film con la sua LuckyChap. Il cast del film, oltre a Ryan Gosling nei panni di Ken, include America Ferrera, Kate McKinnon, Simu Liu, Ncuti Gatwa, Alexandra Shipp, Will Ferrell, Issa Rae, Michael Cera e Ariana Greenblatt.



"Giocare con Barbie promuove la fiducia, la curiosità e la comunicazione nel viaggio di un bambino alla scoperta di sé. Nei quasi 60 anni del marchio, Barbie ha permesso ai bambini di immaginarsi in ruoli ambiziosi, da principessa a presidente" afferma Robbie nel comunicato stampa d'inizio produzione.



Margot Robbie era mortificata per le foto trapelate dal set del film, in uscita a luglio 2023.