Barbie: dopo il trailer, sguardi ravvicinati al cast nelle immagini ufficiali!

Poche ore dopo l'uscita del primo trailer di Barbie, Warner Bros. Pictures ha condiviso online tante nuove immagini promozionali della pellicola live-action incentrata sull'iconica bambola, che sarà diretta da Greta Gerwig.

Insieme a Margot Robbie (Barbie) e Ryan Gosling (Ken), gli altri protagonisti delle nuove immagini sono la star di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli Simu Liu, Issa Rae, Kingsley Ben-Adir e Ncuti Gatwa. I nomi elencati andranno a completare il cast insieme ai già annunciati America Ferrera (Superstore), Kate McKinnon (Saturday Night Live), Alexandra Shipp (tick, tick, ...Boom!), Michael Cera (Superbad), Ariana Greenblatt (Avengers: Infinity War) e Will Ferrell (Anchorman). Potete dare uno sguardo alle nuove foto in calce alla notizia.

La trama, scritta dalla regista insieme a suo marito Noah Baumbach, racconterà la storia di una bambola che vive nel fantastico mondo di Barbieland. Un giorno però, la bambola viene cacciata via perché non abbastanza perfetta. È così che deciderà di mettersi in viaggio e vivere un'avventura in un altro mondo, quello reale.

"Ci sto lavorando da circa quattro o cinque anni - è un progetto della LuckyChap. E abbiamo cercato Greta [Gerwig]. C'erano forse tre persone con cui avremmo voluto fare un film di Barbie, e io pensavo: "Se lei dice di no....". E grazie a Dio ha detto di sì. È semplicemente fantastica", ha dichiarato recentemente Margot Robbie.

Barbie arriverà nelle sale italiane il 20 luglio 2023.